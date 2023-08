Ex-VfL-Torwart kehrt als Nummer 1 des 1. FC Köln zurück Marvin Schwäbe: An der Bremer Brücke wird man nicht mit Blumen empfangen... Von Harald Pistorius | 11.08.2023, 11:33 Uhr Als Nummer 1 im Tor des 1. FC Köln kehrt Marvin Schwäbe am Montag nach Osnabrück zurück - wo er 2015 sein Profidebüt gab. Foto: imago images/Treese up-down up-down

Sein Profidebüt gab er mit 20 Jahren im Trikot des VfL Osnabrück - nun kehrt Marvin Schwäbe als ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft zur Bremer Brücke zurück. Vor dem Pokalspiel mit dem 1. FC Köln erinnert sich der 28-jährige Torwart in diesem Exklusiv-Interview an die Saison 2015/16 in Osnabrück, spricht über seinen Karriereweg und seine Freundschaft mit Marcos Alvarez.