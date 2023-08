Vor dem Pokalknüller am Montagabend Ein Kölner beim VfL: Das sagt Co-Trainer Martin Heck über das Wiedersehen mit dem FC Von Harald Pistorius | 14.08.2023, 09:56 Uhr Seit Januar 2023 Teil des Trainerteams beim VfL Osnabrück: Martin Heck (Mitte), hier mit Co-Trainer-Kollege Tim Danneberg und Chefcoach Tobias Schweinsteiger. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Interview-Anfragen und Kartenwünsche: Martin Heck wusste seit dem 18. Juni, was auf ihn erwartete, wenn auf seinem Telefon ein Kölner Nummer zu sehen war. Der Co-Trainer des VfL Osnabrück war 15 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln beschäftigt. An diesem Montag (20.45 Uhr) gibt es ein Wiedersehen an der Bremer Brücke.