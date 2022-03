Zum letzten Mal vor der alten Nordtribüne: Am 31. März 2008 liefen der 1. FC Kaiserslautern und der VfL Osnabrück zu einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf der 2. Bundesliga auf. FOTO: Helmut Kemme Ära beim VfL Osnabrück endet Vor 14 Jahren: Nordtribüne nach Spiel gegen Kaiserslautern abgerissen Von Harald Pistorius | 03.03.2022, 16:00 Uhr

Es war das erste Gastspiel des 1. FC Kaiserslautern an der Bremer Brücke – und das letzte Spiel vor der alten Nordtribüne. Der 31. März 2008 war ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des VfL Osnabrück. Erinnerungen vor dem Spitzenduell der 3. Liga am Samstag (14 Uhr), das genau wie die Partie ein Schlüsselspiel der beiden Vereine ist.