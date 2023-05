Das Hinspiel gewann der VfL Osnabrück, hier mit Ba-Muaka Simakala am Ball, mit 3:1. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Der Gegner des VfL Osnabrück Viktoria Köln: Abschied von zwei Größen und ein ungewohnt volles Stadion Von Tobias Carspecken | 19.05.2023, 13:34 Uhr

Der FC Viktoria ist nicht die erste Fußballadresse in Köln. Der Verein spielt in der 3. Liga aber eine erstaunlich gute Saison - und freut sich auf das Spiel am Samtag (14 Uhr) gegen den VfL Osnabrück, das aus mehreren Gründen ein besonderes ist.