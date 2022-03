Seinen Abgang hat Viktoria Berlin noch nicht kompensiert: Tolcay Cigerci (rechts) verließ den Drittliga-Aufsteiger in der Winterpause. FOTO: imago/Matthias Koch Nächster Gegner des VfL Osnabrück Cigerci-Lücke nicht geschlossen: Viktoria Berlin 2022 noch sieglos Von Martin Eisen | 17.03.2022, 19:56 Uhr

Der Start in die 3. Fußball-Liga verlief vielversprechend für Viktoria Berlin, den nächsten Gegner des VfL Osnabrück (Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke). Das 0:0 gegen den FSV Zwickau war nun allerdings schon das zehnte sieglose Spiel in Folge für den Aufsteiger, der so weiter dem Abstieg entgegentaumelt.