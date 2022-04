Später Siegtreffer: Marc Heider (verdeckt) köpfte in dieser Szene den VfL Osnabrück zum 3:2 gegen den SC Verl. FOTO: osnapix / Dauwe Moral übertrumpft Corona-Nachwirkungen Sieg rückt „total vermeidbare“ Gegentore beim VfL in den Hintergrund und | 12.04.2022, 18:09 Uhr Von Johannes Kapitza Susanne Fetter | 12.04.2022, 18:09 Uhr

Der Kampfgeist und die große Moral lassen Schwächen des VfL Osnabrück gegen den SC Verl in den Hintergrund treten - am Ende steht der vierte Sieg nach einem Rückstand in dieser Saison.