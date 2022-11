Befreit von der Schraube im Knöchel, aber auf den Einstieg ins Mannschaftstraining muss Timo Beermann noch warten, Foto: Imago/Pressephoto Paetzel up-down up-down Vier Profis fehlen beim Trainingsstart Schon vor dem Start: Erstes Lob von VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger Von Harald Pistorius | 30.11.2022, 17:21 Uhr

Nach 18 Urlaubstagen steigt der VfL Osnabrück an diesem Donnerstag in die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2022/23 ein. Zwei Tagen mit Belastungstests und medizinischen Untersuchungen folgt am Samstag (14 Uhr) auf der Illoshöhe das erste Mannschaftstraining. Vier Mitglieder des Kaders werden fehlen.