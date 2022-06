Denn in der Tat hatte der VfL zuvor viele hochkarätige Chancen erspielt – gegen den Zweiten der Bundesliga, der nur die Spieler schonte, die tags zuvor Eintracht Frankfurt 3:1 besiegt hatten. Auf dem schneebedeckten Platz des kleinen Haberland-Stadions im Schatten der BayArena hatte Leverkusen zwar vor allem über Jens Hegeler und Sidney Sam versucht, Druck zu erzeugen. Doch der VfL machte die Räume eng, verschob den Defensivblock geschickt – und fuhr nach der Balleroberung überfallartige Schnellangriffe.

Diese blieben aber unvollendet: Gaetano Manno, der nach Simon Zollers Kopfballvorlage davongezogen war, hatte aus 22 Metern den Ball nicht richtig getroffen, als er den aus seinem Tor eilenden Michael Rensing überlupfen wollte (20.). Zoller selbst stellte Bayers Manuel Friedrich und Daniel Schwaab vor einige Probleme, hatte aber gestern nicht das Timing beim Abschluss – etwa, als er frei vor Rensing zu lange zögerte (60.) oder im Dribbling gegen Bayers Keeper das Gleichgewicht verlor, sodass er nur das Außennetz traf, bevor er im Schneehaufen neben dem Feld landete (50.).

Das Tor des Tages markierte Bayers Brasilianer Junior Fernandes, als er abstaubte, nachdem Marcus Rickert einen flatternden Spannschuss von Schwaab nur nach vorne abklatschen konnte (73.). Die einzige etwas unglückliche Aktion des starken VfL-Keepers, der beim Herauslaufen durch Entschlossenheit beeindruckte, gute Reflexe zeigte und auch fußballerisch alles im Griff hatte – „und das trotz der Eisklötze an den Beinen“, wie der 28-Jährige hinterher scherzte.

Dass die VfL-Elf von gestern, die Wollitz während der 90 Minuten nicht veränderte, auch die Startformation gegen Karlsruhe sein wird, wollte der Trainer nicht bestätigen. Claus Costa, Andreas Glockner und Yannic Thiel seien Alternativen – „vor allem, falls wir mit drei Sechsern spielen wollen, wie wir das in der Hinrunde öfters getan haben“, so Wollitz. Nur für die Viererkette schloss er Änderungen aus, „weil Paul Thomik nach der langen Pause noch nicht so weit ist.“

Zwei Testspiele an zwei Tagen

VfL Osnabrück - Fortuna Köln 2:1 (1:1)