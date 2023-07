Nach dem 5:0 gegen FC Emmen: Wir haben mit Spielern des VfL Osnabrück gesprochen und mit Trainer Tobias Schweinsteiger. Foto: Videoredaktion up-down up-down VfL Osnabrück gegen Emmen Video-Highlights: Alle Tore ++ Schweinsteiger und Spieler im Interview Von Sport- und Videoredaktion | 15.07.2023, 12:11 Uhr

Der VfL Osnabrück hat den FC Emmen klar mit 5:0 im Testspiel in Ankum geschlagen. Hier gibt es Stimmen zum Spiel, alle Tore in der Zusammenfassung und die Aufzeichnung in voller Länge.