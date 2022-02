Scheckübergabe an der Bremer Brücke: Stolz überreichten Sven Köhler und Filmproduzent Moritz Quente den Erlös ihres Projekts zusammen mit den Sponsoren Ralf Spohn von der Firma Jopa (links) sowie Petra und Fred Seidel von Trikotsponsor so-tech die 22500-Euro-Spende an Tilo Rauland und Michael Richter vom Christlichen Kinderhospital Osnabrück. FOTO: Helmut Kemme VfL-Profi sammelt für das Kinderhospital Video-Clip über Sven Köhler bringt 22.500 Euro Spende Von Harald Pistorius | 24.02.2022, 20:34 Uhr

Am Anfang stand die Idee zweier Freunde zu einem Film, am Ende eine Spende von 22.500 Euro für das Christliche Kinderhospital und das Kinderhospiz Osnabrück. Am Donnerstag wurde die Spende überreicht.