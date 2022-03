12. Dezember 2009: Die Spieler des VfL Osnabrück feiern mit Weihnachtsmützen nach dem 1:0-Sieg im richtungsweisenden Drittligaspiel gegen Eintracht Braunschweig. Am Saisonende gelang der Aufstieg. FOTO: helmut kemme Kühn kennt die Offensive des Gegners VfL-Trainer Scherning vor Braunschweig: Es geht um entscheidende Momente Von Benjamin Kraus | 25.03.2022, 15:13 Uhr

Die Spannung steigt vor dem Topspiel des VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig an diesem Samstag in der 3. Fußball-Liga (14 Uhr/Bremer Brücke). „Die Trainingswoche war intensiv und auch qualitativ gut, sodass wir mit einem guten Gefühl in die Partie gehen“, sagte VfL-Trainer Daniel Scherning am Tag vor der Partie.