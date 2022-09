Zwei Flutlichtspiele absolviert der VfL Osnabrück vor Weihnachten - beide unter der Woche Foto: imago/osnapix up-down up-down Ansetzungen bis in den Jaunar VfL Osnabrück: Zweimal Flutlicht, Derby in Meppen am Samstag Von Benjamin Kraus | 16.09.2022, 15:56 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Drittligaspiele bis Ende Januar zeitgenau angesetzt. Das Derby des VfL Osnabrück beim SV Meppen steigt zum Regeltermin am Samstag um 14 Uhr. Dazu gibt es zwei Flutlichtspiele, eines am Montag und eines am Mittwoch.