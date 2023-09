Bestwerte für Thalhammer und Conteh Statistik-Vergleich: In zwei Kategorien sind VfL-Profis an der Ligaspitze Von Malte Goltsche | 07.09.2023, 16:05 Uhr Der bislang beste Zweikämpfer der Liga: Maximilian Thalhammer vom VfL Osnabrück. Foto: imago/osnapix up-down up-down

Nach bislang fünf absolvierten Partien ist der VfL Osnabrück mit nur einem Punkt Tabellenletzter der 2. Fußball-Bundesliga. Blickt man auf so manche andere Statistik ergibt sich aber ein anderes Bild. So sind etwa zwei Spieler sind in zwei unterschiedlichen Kategorien jeweils Ligaspitze. Wie stehen die Lila-Weißen im Statistik-Vergleich da?