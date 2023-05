Sucht die Zweikämpfe mit allem, was er hat: Lars Kehl (rechts, hier im Ligaspiel im Breisgau gegen Lukas Kunze beim 1:1). Foto: www.imago-images.de up-down up-down Flexibler Offensivmann mit gutem Abschluss VfL Osnabrück: Zugang Lars Kehl kommt aus einer echten Fußballerfamilie Von Lukas Karrer | 31.05.2023, 20:32 Uhr

Der erste Neuzugang des VfL Osnabrück für die kommende Zweitligasaison kommt aus Freiburg. Lars Kehl (21) spielte sich bei der zweiten Mannschaft der Breisgauer in der abgelaufenen Saison in den Fokus anderer Teams und schließt sich nun ablösefrei dem Aufsteiger in die zweite Bundesliga an.