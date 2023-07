Voller Gästeblock: Zum Spiel gegen Verl begleiteten insgesamt 5000 Osnabrücker den VfL nach Paderborn. Foto: IMAGO/osnapix / Dauwe up-down up-down Kartenverkauf gegen Elversberg startet bald 2100 Fans begleiten den VfL Osnabrück nach Paderborn – mindestens Von Susanne Fetter | 31.07.2023, 20:05 Uhr

An diesem Freitag steht das erste Auswärtsspiel des VfL Osnabrück beim SC Paderborn an. 2100 Tickets haben die Lila-Weißen für die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga verkauft. Am Ende dürften es aber sogar noch ein paar mehr Fans werden, die die Mannschaft von Tobias Schweinsteiger begleiten.