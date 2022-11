Foto: Kühn Sportconsulting GmbH Savran kickt für Union-Altstars VfL-Traditionself beim Budenzauber: Dritter Turniersieg als Ziel Von Johannes Kapitza | 15.11.2022, 11:44 Uhr

Am vergangenen Samstag beim Derby in Meppen konnte Christian Claaßen als NDR-Experte das Geschehen auf dem Rasen relativ entspannt verfolgen. Am Wochenende schnürt der frühere Stürmer des VfL Osnabrück wieder selbst die Schuhe.