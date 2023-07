Neu im Mannschaftsrat des VfL Osnabrück: Niklas Wiemann (rechts). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Wiemann im Mannschaftsrat VfL Osnabrück: Trainingsstart mit klarer Ansage und neuem Führungsspieler Von Malte Goltsche | 25.07.2023, 15:40 Uhr

Am Dienstagvormittag startete der VfL Osnabrück in die Trainingswoche vor dem 1. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr). Zur gleichen Zeit gab der Verein die Entscheidung in der Kapitänsfrage bekannt sowie die Besetzung des Mannschaftsrats - mit einer leicht überraschenden Personalie.