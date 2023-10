Zwei Kandidaten im Fokus VfL Osnabrück: Wer ersetzt Diakhité bei Fortuna Düsseldorf? Von Benjamin Kraus | 05.10.2023, 18:39 Uhr Im Jahr 2005 entführte der VfL Osnabrück um Torschütze Markus Feldhoff (Mitte) beim 2:2 bei Fortuna Düsseldorf einen Punkt aus der Arena. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Seit fünf Zweitliga-Partien gab es nichts zu holen für den VfL Osnabrück gegen Fortuna Düsseldorf - generell haben die Lila-Weißen noch nie im Fußball-Unterhaus in der NRW-Landeshauptstadt gepunktet. Über 4.000 Fans aus Osnabrück wollen an diesem Freitag in der Merkur Spiel Arena (18.30 Uhr) bei einem stimmungsvollen Fußballfest vor über 30.000 Fans dabei mithelfen, dass sich das ändert.