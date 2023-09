Kehls Einsatz gegen Elversberg fraglich Training des VfL Osnabrück am letzten Transfertag: „Amir ist auf Zack“ Von Jacob Alschner | 01.09.2023, 14:53 Uhr Tobias Schweinsteiger, Trainer des VfL Osnabrück, im Training vor der Partie gegen die SV Elversberg. Foto: Helmut Kmme up-down up-down

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der VfL Osnabrück die SV Elversberg zum Keller-Duell zweier Aufsteiger in der 2. Fußball-Bundesliga. Im Mannschaftstraining am Freitagvormittag waren, bis auf die Langzeitverletzten Timo Beermann und Emeka Oduah, fast alle Schützlinge von Trainer Tobias Schweinsteiger dabei - trotz des Deadline Days.