Szene vom wilden 3:3 der vergangenen Saison: Halles Jonas Nietfeld (hier noch Verteidiger) gegen Marc Heider. Foto: imago/osnapix
VfL Osnabrück: Vorbereitung auf Spiel gegen Halle auch in der Halle Von Benjamin Kraus | 27.10.2022, 19:30 Uhr

Einschwören auf die letzten vier Spiele – wohl allesamt Kellerduelle in der 3. Fußball-Liga: In diesem Zeichen stehen aktuell die Trainingseinheiten beim VfL Osnabrück vor der Partie am Montag (19 Uhr, Bremer Brücke) gegen den Halleschen FC, aber auch der Austausch in und rund um den Verein.