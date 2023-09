Anbieter bereichern sich am Fan-Interesse Sitzplatz für fast 700 Euro: Beim VfL Osnabrück boomt vor dem HSV-Spiel der Schwarzmarkt Von Jacob Alschner | 21.09.2023, 19:00 Uhr Ein Nadelöhr, durch das an Zweitliga-Spieltagen des VfL Osnabrück viele durch wollen: der Einlass vor der Bremer Brücke. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV (Freitag, 22. September, 18.30 Uhr) steht bevor - und erfreut sich erwartungsgemäß großer Beliebtheit. So groß, dass teils horrende Summen auf dem Schwarzmarkt für Tickets fällig werden und sich Händler mitunter an der hohen Nachfrage bereichern. Dem VfL ist die Entwicklung bekannt, er will bald ein Gegenmittel parat haben.