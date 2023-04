Vor sechs Jahren gewann der VfL Osnabrück zum letzten Mal den Niedersachsen-Pokal: Nach dem 1:0 im Finale gegen den Lüneburger SK präsentierten Ahmet Arslan, „Otschi“ Wriedt, Michael Hohnstedt und Bashkim Renneke (Ajdini) die Trophäe an der Bremer Brücke. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Das Wiedersehen mit „Koka“ Engel Warum der NFV-Pokal unbedingt wieder nach Osnabrück soll Von Harald Pistorius | 25.04.2023, 20:17 Uhr

Es wird nicht rotiert im Team, es wird nicht pausiert in Sachen Aufwand, es wird nicht spekuliert über die Qualifikation auf dem Liga-Weg: Wie ein Spiel in der 3. Liga geht der VfL Osnabrück das NFV-Pokal-Finale an diesem Mittwoch (18 Uhr, Livestream auf noz. de/live) beim SSV Jeddeloh II an.