2017 gewann der VfL zum letzten Mal den Krombacher-Niedersachsenpokal. Das Bild zeigt Nazim Sangaré, Kemal Rüzgar, Kwasi-Okyere Wriedt und Ahmet Arslan. Foto: imago images/Osnapix VfL Osnabrück im Niedersachsenfinale Das Pokalfinale, in dem der Sieger nichts zu gewinnen hat Von Harald Pistorius | 02.06.2023, 18:48 Uhr

Entspannt ins Finale – diese ungewöhnliche Devise gilt für beide Vereine, die an diesem Samstag (14.15 Uhr) um den Niedersachsenpokal spielen: Weil der VfL Osnabrück sich bereits über einen Platz unter den ersten vier in der 3. Liga für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2023/24 qualifiziert hat, ist auch für Atlas Delmenhorst der Weg in diesen lukrativen Wettbewerb frei.