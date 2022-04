Vor der obligatorischen Laktatmessung am Morgen hatte VfL Präsident Dr. Dirk Rasch die Mannschaft begrüßt und versucht, Aufbruchstimmung zu erzeugen: „So bitter der Abstieg auch für den Verein ist, darf die Vergangenheit für euch im neuen Team keine Rolle mehr spielen. Ihr müsst das Engagement beim VfL auch als Riesenchance begreifen.“

So sieht es auch Aleksandar Kotuljac. Der vom Zweitligisten SpVgg. Greuther Fürth gekommene Stürmer freut sich jedenfalls schon auf das erste Spiel in der Osnatel-Arena: „Nicht nur durch Verwandte, die in Osnabrück leben, weiß ich, was hier los sein kann. Das ist eine Riesenatmosphäre im Stadion, gar nicht zu vergleichen mit Fürth.“ Der 27-jährige wuchtige Stürmer mit dem mächtigen Schuss stand unter besonderer Beobachtung der Fans im ersten Trainingsspiel und rechtfertigte durch einige dynamische Abschlüsse eine gewisse Erwartungshaltung in seine Person.

Auch der von Carl-Zeiss Jena gekommene Mittelfeldspieler Niels Hansen wusste sich während der halbstündigen Partie auf verkürztem Spielfeld in Szene zu setzen, nicht zufällig war er der Schütze des einzigen Tores im schon recht lebhaft geführten Match.

„Die Mannschaft muss jetzt schnell zu einer Einheit wachsen, in der es keine Egoismen geben darf. Die älteren Spieler sind gefordert, die jüngeren aufzubauen“, meinte Sportdirektor Lothar Gans. In Sachen Verantwortungsübernahme dürfte es da eigentlich kein Problem geben, denn die Neuzugänge Hansen, Angelo Barletta (FSV Frankfurt) und Alexander Schnetzler (Rot-Weiß Erfurt) waren in ihren Klubs jeweils Kapitäne.

Parallel zum Trainingsbeginn ist der VfL weiter auf der Suche nach Neuzugängen. „Wir haben noch Handlungsbedarf im linken defensiven Verbund und im Kreativbereich des Mittelfeldes“, äußerte Coach Baumann. Die Schwerpunkte seiner Trainingsarbeit in den nächsten Tagen sind klar umrissen: „Grundlagenarbeit, insbesondere im konditionellen Bereich.“