Nach einer starken zweiten Hälfte hatten die VfL-Spieler allen Grund zum Jubeln. FOTO: Hehmann VfL Osnabrück VfL gewinnt mit einer Prise Glück, viel Willenskraft und einem Joker 24.10.2009, 16:21 Uhr

Eine Prise Glück, viel Willenskraft und ein Joker: Mit einem etwas glücklichen, aber am Ende nicht unverdienten 3:1 gegen den Spitzenklub FC Erzgebirge Aue hat der VfL Osnabrück an der Spitzengruppe der 3. Liga angedockt und vor der Kür mit dem Pokal-Hit am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund die wichtige Pflichtaufgabe in der Liga erfüllt.