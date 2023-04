Enttäuscht: VfL-Innenverteidiger Timo Beermann und Manuel Haas in München. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Reaktionen zum 0:3 in München VfL-Profi Beermann: Die Enttäuschung zu verarbeiten, dauert ein paar Tage und | 08.04.2023, 20:54 Uhr Von Susanne Fetter Malte Goltsche | 08.04.2023, 20:54 Uhr

Regen, Wind und eine 0:3-Niederlage. Es war kein guter Nachmittag für den VfL Osnabrück und seine Fans bei 1860 München. Dennoch standen viele der 1500 mitgereisten Anhänger am Samstag nach Spielschluss noch in der Gästekurve und applaudierten und versuchten so, den Fußball-Drittligisten wieder aufzurichten. Das sagen die VfL-Profis: