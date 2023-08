Es war bereits seit Beginn der Sommervorbereitung intern wie extern klar kommuniziert, dass der VfL für Putaro keine Perspektive sieht. Zu groß sei die Konkurrenz, zu klein die Chance auf Spielzeit. Dazu hatte der Spieler, der im Sommer 2022 als einer der Top-Transfers vom SC Verl mit der Empfehlung von neun Toren und sechs Vorlagen in der Saison 2021/22 zu den Lila-Weißen kam, die Erwartungen in der vergangenen Saison zu selten erfüllt (27 Pflichtspieleinsätze, zehnmal in der Startelf, ein Tor) . Nun haben Verein und Spieler eine Lösung gefunden: Putaro wechselt zu Armina Bielefeld, wo er bereits von 2016 bis 2018 spielte.

In Bielefeld trifft Putaro auch auf seinen ehemaligen Trainer aus Verler Zeiten, Mitch Kniat. Kniat hatte die Arminia nach dem Abstieg in die 3. Liga im Sommer übernommen. Zuvor trainierte er den SC Verl von Februar 2022 bis Juni 2023, coachte also auch zumindest vier Monate lang seinen jetzigen Neuzugang aus Osnabrück. Erfolgreich, immerhin erzielte der Offensivspieler in den vier Monaten unter Kniat drei Tore und legte zwei weitere auf. „Michael Mutzel (Bielefelds Sport-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) und Mitch Kniat haben sich sehr um mich bemüht, den Trainer kenne ich ja auch noch aus unserer Zeit in Verl. Insofern war schnell die Überzeugung da, wenn der VfL zustimmt, zum DSC zurückzukehren“, sagt Putaro in der Mitteilung der Arminia.

Kennen sich aus Verl: Leandro Putaro und Mitch Kniat. Foto: imago/pmk

In Osnabrück gehörte Putaro zu einer Gruppe von vier Spielern, denen Sportdirektor Amir Shapourzadeh im Sommer einen Wechsel nahelegte. Bei Paterson Chato hat sich die Situation durch den Knöchelbruch von Timo Beermann verändert, bei Oliver Wähling und Manuel Haas wartet man beim Verein darauf, dass die Spieler einen neuen Verein finden. Putaro hatte Ende Juni noch auf seine Chance beim VfL spekuliert. „Manchmal geht es im Fußball ganz schnell. Ich bin immer bereit, wenn der Trainer mich braucht“, sagte er damals. In den bisherigen fünf Pflichtspielen war er jedoch - genau wie Wähling und Haas - nicht im Kader. Das soll sich nun in Bielefeld ändern.