„Schnell in den Flow kommen“ VfL Osnabrück: U19 startet mit Heimspiel in die Regionalliga und will oben angreifen Von Peter Vorberg | 12.08.2022, 14:29 Uhr

Es ist zwar noch Ferienzeit, dennoch müssen drei Teams des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Osnabrück bereits an diesem Wochenende wieder ihr erstes Pflichtspiel absolvieren. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga will die U19 in der Regionalliga am Samstag gegen den JFV Calenberger Land (13 Uhr, Illoshöhe) einen guten Saisonstart hinlegen.