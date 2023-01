Luftbild, Signal Iduna Park, Bundesligastadion BVB 09 Dortmund, Westfalenhalle, Dortmund, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfale Foto: www.imago-images.de up-down up-down Im Signal Iduna Park VfL Osnabrück tritt am Dienstagabend bei Borussia Dortmund II an Von Benjamin Kraus | 20.01.2023, 17:40 Uhr

Lange haben die Fans am Freitag gewartet, nun haben sie Gewissheit: Die für diesen Samstag in Wuppertal abgesetzte Drittliga-Partie zwischen Borussia Dortmund II und dem VfL Osnabrück wird nun am Dienstagabend (19 Uhr) im Signal Iduna Park angepfiffen.