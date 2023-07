Gegner gestellt: Ulrich Taffertshofer (hinten) im Trikot des VfB Lübeck, für Osnabrück Christian Conteh am Ball. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Spielpraxis für den gesamten Kader VfL Osnabrück: 1:1 im Test gegen VfB Lübeck, Traumtor von Farrona Pulido Von Benjamin Kraus | 30.07.2023, 16:35 Uhr

In einem nichtöffentlichen Testspiel auf dem Schinkelberg hat sich Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück am Sonntagnachmittag von Drittliga-Rückkehrer VfB Lübeck 1:1 getrennt. Osnabrück ging durch ein Tor von Henry Rorig in Führung, kassierte aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich durch den Ex-VfLer Manuel Farrona Pulido.