Erzielte das Siegtor im Training: Timo Beermann (links), hier gegen Kevin Wiethaup. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Training an der Illoshöhe Sogar „Eule“ trifft: Gute Stimmung beim VfL Osnabrück trotz widriger Bedingungen Von Malte Goltsche | 08.03.2023, 14:25 Uhr

Die kurzfristige Verlegung der Trainingseinheit am Mittwochvormittag konnte die Stimmung beim VfL Osnabrück nicht trüben. Engagiert und intensiv bereiteten sich die Drittliga-Profis auf das Derby am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Oldenburg vor - und feierten am Ende einen seltenen Torschützen.