Rolf Meyer, seit 2003 Torwart-Trainer des VfL Osnabrück. Am Saisonende ist Schluss. FOTO: imago images / pmk Warum Rolf Meyer als Torwarttrainer beim VfL aufhört „Nur vor dem Abschiedsgedöns habe ich etwas Angst...“ Von Harald Pistorius | 01.04.2022, 20:54 Uhr

Ein paar Wochen noch, dann ist Schluss: Rolf Meyer, seit 2003 Torwarttrainer beim VfL, geht mit 66 Jahren in den Ruhestand. Warum es Zeit wurde mit dem Aufhören, welche Erinnerungen er mitnimmt und womit er sich als Ruheständler beschäftigen will, sagt der populäre „Rollo“ in diesem Interview.