Wiedergutmachung in Hannover - das ist das Ziel des VfL Osnabrück gegen den TSV Havelse. Aaron Opoku (links) fällt wahrscheinlich aus. FOTO: imago images/Beautiful Sports VfL vor dem Spiel bei Absteiger TSV Havelse Nichts gerissen - aber Opokus Einsatz ist unwahrscheinlich Von Harald Pistorius | 03.05.2022, 18:36 Uhr

Mit dem letzten Aufgebot tritt der VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) beim Absteiger TSV Havelse an. Trainer Daniel Scherning verlangt Willenskraft und kämpferische Bereitschaft. Eine Leistung wie beim 1:4 in Freiburg darf sich nicht wiederholen.