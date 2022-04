Der ehemalige U19-Nationalspieler kam im Jahr 2000 zum 1. FC Köln und stieg mit den Geißböcken 2008 in die 1. Bundesliga auf. In der Winterpause 2009 wechselte der 24-jährige Defensiv-Allrounder zum FC Vaduz in die erste Schweizer Liga. Er ist 1,90 m groß und 80 kg schwer.