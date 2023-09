Adduktorenzerrung scheint überwunden Rückkehr gegen Kaiserslautern? VfL-Sechser Thalhammer ist optimistisch Von Malte Goltsche | 27.09.2023, 14:20 Uhr Bald wieder am Ball? Maximilian Thalhammer vom VfL Osnabrück. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down

In den ersten fünf Zweitliga-Spielen stand Sommer-Neuzugang Maximilian Thalhammer immer in der Startelf des VfL Osnabrück. Die letzten beiden Partien verpasste er jedoch verletzt. Nun scheint eine Rückkehr beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr) möglich zu sein.