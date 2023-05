Foto: Harald Pistorius Erstes Trainings nach drei freien Tagen Wer vertritt beim VfL Osnabrück den gesperrten Dauerbrenner Maxwell Gyamfi? Von Harald Pistorius | 04.05.2023, 14:27 Uhr

Kein Sieger im Abschlussspiel und ein zufriedener Trainer: Nach einer dreitägigen Pause begrüßte Tobias Schweinsteiger 21 Spieler auf dem Schinkelberg. Und der Coach deutete an, wer am Montag (19 Uhr) beim SC Verl in Paderborn den gesperrten Maxwell Gyamfi vertreten könnte.