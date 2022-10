Seinen letzten Einsatz hatte Emeka Oduah am 22. September 2022 beim Testspiel an der Bremer Brücke gegen den VfB Oldenburg. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down Einsatz von Traoré in Dresden entscheidet sich am Samstag Nach Halswirbel-Operation: Emeka fehlt dem VfL Osnabrück lange Von Harald Pistorius | 07.10.2022, 13:24 Uhr

Der VfL Osnabrück wird bis in die Winterpause auf sein Sturm-Talent Emeka Oduah verzichten müssen. Der 20-Jährige wurde am Freitag in Osnabrück operiert, nachdem sich ein Bruch des zweiten Halswirbels als Ursache seiner Nackenbeschwerden herausgestellt hatten.