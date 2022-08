Bedrückte Stimmung: Lukas Kunze, Tim Danneberg, Danilo de Souza FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Viele mögliche Nachfolge-Kandidaten VfL Osnabrück: Stimmung etwas bedrückt ohne Daniel Scherning Von Benjamin Kraus | 18.08.2022, 20:30 Uhr

Am Ende ging alles ganz schnell: Bereits am Donnerstagvormittag leitete Daniel Scherning seine Einheit an der Friedrich-Hagemann-Straße in Bielefeld bei der Arminia.