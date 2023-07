Auf dem Boden der Tatsachen gelandet: VfL-Stürmer Erik Engelhardt im Zweikampf mit Paul Nebel. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Stimmen zum 2:3 gegen den Karlsruher SC VfL-Torschütze Engelhardt: Spieltag für Spieltag fuchsen wir uns da rein und | 29.07.2023, 17:08 Uhr Von Benjamin Kraus Malte Goltsche | 29.07.2023, 17:08 Uhr

Der VfL Osnabrück hat sein Auftaktspiel in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:3 verloren. Am Ende fehlte es womöglich an Erfahrung und Details, die in der Spielklasse den Unterschied machen, sagten die VfL-Profis nach dem Spiel - und wollen auf der Leistung weiter aufbauen.