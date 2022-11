Das 24. Saisontor des VfL Osnabrück erzielte Erik Engelhardt mit diesem Abstauber zum 3:4 in Zwickau. Es war das dritte Tor im dritten Spiel hintereinander für den aus Cottbus gekommenen Stürmer. Foto: IMAGO/Frank Kruczynski up-down up-down Wo ist der Weg aus der Krise? Der VfL Osnabrück steht vor wichtigsten Spielen des Jahres Von Harald Pistorius | 07.11.2022, 21:43 Uhr

Zwei Spiele in vier Tagen - dann geht es für den VfL Osnabrück in die Winterpause. Steht die Mannschaft dann auf einem Abstiegsplatz oder gelingt es, die letzten Eindrücke mit vier Niederlagen in fünf Spielen bei 15 Gegentoren am Mittwoch (19 Uhr) gegen den SC Verl und am Samstag (14 Uhr) beim SV Meppen zu korrigieren? So oder so: Es gibt viele offene Fragen um eine rätselhafte Mannschaft.