Erster Tag in Barsinghausen VfL Osnabrück startet ins Trainingslager: Applaus für drei „Neue" Von Harald Pistorius | 27.06.2022, 17:25 Uhr

Viel Zeit zum Einchecken in die Doppelzimmer im Sporthotel „Fuchsbachtal“ gab es nicht: Nicht mal eine Stunde nach der Ankunft in Barsinghausen standen die Fußballprofis des VfL Osnabrück am Montag um 11 Uhr bei der ersten Einheit des fünftägigen Trainingslagers auf dem Platz.