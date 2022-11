Der VfL Osnabrück mit Ba-Muaka Simakala startet auswärts gegen den MSV Duisburg in die Rückrunde. Foto: imago/PaetzelPress up-down up-down Spieltage 20 und 21 terminiert VfL Osnabrück startet samstags in Duisburg in die Rückrunde Von Sportredaktion | 04.11.2022, 16:53 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Rückrundenstart in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück startet am Samstag, 28. Januar 2023, um 14 Uhr in die Rückrunde. Dann sind die Lila-Weißen auswärts beim MSV Duisburg zu Gast.