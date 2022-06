Als Auftaktspiel geplant, dann wegen Corona abgesagt und am 18. August nachgeholt: Der VfL verlor in der letzten Saison unglücklich mit 0:1 gegen den MSV Duisburg. FOTO: Imago/Revierfoto up-down up-down Tolles Auftaktspiel für den VfL Osnabrück: Start am Flutlicht-Freitag an der Brücke gegen MSV Duisburg Von Harald Pistorius | 24.06.2022, 14:04 Uhr

Der Spielplan der Drittliga-Saison 2022/23 kommt in Kürze - und der VfL Osnabrück darf sich auf ein tolles Auftaktspiel freuen: Am 22. Juli (Freitag, 19 Uhr) kommt der MSV Duisburg zur Premiere der 3. Liga an die Bremer Brücke. Es ist das einzige Freitagspiel am ersten Spieltag.