Zufrieden mit dem Start in die Trainingswoche: VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger. Foto: Helmut Kemme up-down up-down VfL Osnabrück startet in die Trainingswoche Tobias Schweinsteiger: Der Schinkelberg ist Gold wert für uns Von Harald Pistorius | 07.03.2023, 16:52 Uhr

Mit einer intensiven Trainingseinheit ist der VfL Osnabrück am Dienstag in die Arbeitswoche vor dem Derby am Samstag gegen den VfB Oldenburg (14 Uhr, Live-Übertragung im NDR) gestartet. Von Trainer Tobias Schweinsteiger gab es ein Lob für die Mannschaft - und für den Trainingsplatz auf dem Schinkelberg.