Ab Mittwoch rollt der neue Ball für die 2. Bundesliga im Trainingsbetrieb des VfL. Vorher stehen Belastungstests und Untersuchungen auf dem Programm. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Mittwoch erstes Mannschaftstraining Warum der VfL als letzter Zweitligist in die Vorbereitung startet Von Harald Pistorius | 26.06.2023, 08:00 Uhr

Der Countdown läuft: Als letzter der 18 Fußball-Zweitligisten startet Aufsteiger VfL Osnabrück am Mittwoch (28. Juni, 13 Uhr) auf der Illoshöhe in die Vorbereitung. Der Vorlauf hat bereits am Sonntag begonnen.