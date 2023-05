Änderungen vor dem Saisonfinale? Gibt es nicht, sagt VfL-Cheftrainer Tobias Schweinsteiger. Foto: imago/osnapix up-down up-down Start der Trainingswoche vor Saisonfinale Trotz der Dresdener Klatsche: Der VfL Osnabrück will nichts ändern Von Harald Pistorius | 23.05.2023, 17:34 Uhr

Euphorie bei den Fans, Normalität beim Team: Am Tag nach dem 4:1-Überraschungssieg des SV Meppen gegen Dynamo Dresden startete der VfL Osnabrück am Dienstagvormittag ruhig und gelassen in die Trainingswoche.