Stadtwerke-Sponsoring auf dem Prüfstand Kein Kombi-Ticket mehr für Fans des VfL Osnabrück Von Harald Pistorius | 23.06.2022, 14:38 Uhr

Vor 20 Jahren wurde das „Kombi-Ticket“ eingeführt, mit dem VfL-Fans aus dem Stadtgebiet an Spieltagen kostenlos im Stadtbus zur Bremer Brücke fahren konnten. Damit ist jetzt Schluss: In der Saison 2022/23 ist in Dauer- und Tageskarten des Fußball-Drittligisten die ÖPNV-Nutzung nicht mehr eingeschlossen.