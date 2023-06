Hat die Kaderstruktur des VfL Osnabrück zu jeder Zeit im Blick: Sportdirektor Amir Shapourzadeh Foto: www.imago-images.de up-down up-down Sportdirektor im Interview Shapourzadeh: VfL Osnabrück ist nicht auf Transfererlöse angewiesen und | 09.06.2023, 18:15 Uhr Von Harald Pistorius Benjamin Kraus | 09.06.2023, 18:15 Uhr

Als Sportdirektor hatte Amir Shapourzadeh beim VfL Osnabrück schon in den letzten 23 Monaten viel zu tun - aber aktuell klingelt sein Handy so oft wie noch nie. Im Interview spricht Shapourzadeh über die aktuelle Kaderstruktur, schwierige Trennungsgespräche, Anforderungen an potenzielle Neuzugänge und die Härte des Fußballgeschäfts.