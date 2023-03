Das letzte Heimspiel gegen Dresden gab es für den VfL Osnabrück 2019 noch in der 2. Bundesliga. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Zwei Heimspiele am Sonntag VfL Osnabrück: Spieltage 30 bis 34 sind fest terminiert Von Malte Goltsche | 09.03.2023, 14:46 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat zeitgenaue Ansetzungen für die Spieltage 30 bis 34 in der 3. Liga veröffentlicht. Auf den VfL Osnabrück warten zwei Heimspiele an einem Sonntag - und eine weite Auswärtsreise am Freitagabend.