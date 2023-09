Wechsel kurz vor Transferschluss VfL Osnabrück: So lief das erste Training von Neuzugang Cuisance Von Malte Goltsche | 05.09.2023, 18:52 Uhr Von Anfang an mittendrin: VfL-Neuzugang Michaël Cuisance Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Sein Wechsel wurde erst in den letzten Minuten des Transferfensters perfekt gemacht, bei der Heimniederlage gegen die SV Elversberg (0:1) saß er noch ohne Spielberechtigung auf der Tribüne. Am Dienstagnachmittag aber war Michaël Cuisance dann aber erstmals so richtig mit von der Partie beim VfL Osnabrück. Die Eindrücke aus der ersten Trainingseinheit des Franzosen sind vielversprechend.